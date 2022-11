Continua l'ascesa dei Måneskin premiati agli American Music Awards, a Los Angeles, per “la miglior canzone rock”: Beggin’, cover di Frankie Valli e The Four Seasons. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno abbandonato in parte il nude look e sono saliti sul palco in giacca e cravatta e a sorpresa con i reggicalze al posto dei pantaloni.