Ancona, calcinacci in strada dopo la violenta scossa di terremoto

Al momento non sono pervenute alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco richieste di soccorso né segnalazioni di danni in relazione alla scossa di terremoto che ha interessato la costa marchigiana. In questo breve video condiviso in rete è possibile vedere dei calcinacci lungo Corso Carlo Alberto, nella città di Ancona, all'altezza del civico 23. Intanto, il traffico ferroviario è sospeso dalle ore 7.15 in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito della forte scossa seguita da uno sciame sismico. In particolare sono state sospese le linee Bologna-Pescara e Ancona-Roma.