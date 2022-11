L'antica mano in bronzo che mette in discussione l'origine della lingua basca

La “mano di Irulegi”, con incisa la scrittura in un antico alfabeto basco, è stata rinvenuta ai piedi di un castello sul monte Irulegi, proprio dove l'esercito romano attaccò e incendiò la città nel I secolo a.C. Gli abitanti se ne andarono e quel sito sembra essere rimasto “congelato” da allora. Così durante gli scavi nella valle di Aranguren, nel nord della Spagna, è stato rinvenuto il sottile foglio di bronzo, a forma di mano, con un'iscrizione in un alfabeto praticamente sconosciuto agli storici. Finora si è ipotizzato che il popolo basco non disponesse di un proprio alfabeto, o alcuna lingua scritta, fino a quando i romani non introdussero l'alfabeto latino. Ora questa scoperta potrebbe dimostrare l'inesattezza della tesi. È ancora presto per trarre conclusioni, eppure già si parla del testo più antico e più esteso mai scritto in lingua basca. Al momento decifrare l'incisione risulta piuttosto complicato. Soltanto la prima parola è stata decodificata: “Sorioneku” che significa “buon auspicio”.