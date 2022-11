Arresto e pestaggio del giornalista BBC a Shanghai. La dura reazione del governo UK: “Inaccettabile”

Il governo britannico ha definito le azioni della polizia cinese “inaccettabili” e"preoccupanti" dopo le dichiarazioni della Bbc secondo cui uno dei giornalisti dell'emittente è stato arrestato e picchiato mentre seguiva le proteste anti-Covid a Shanghai. “Qualunque cosa accada, la libertà di stampa dovrebbe essere sacrosanta”, ha detto il ministro degli Affari, Grant Shapps, alla radio LBC. L'episodio increscioso, nel quale è rimasto coinvolto Ed Lawrence, è avvenuto durante le manifestazioni a Shanghai contro la politica di “tolleranza zero” al Covid-19 messa in atto da Pechino.

A Pechino, il ministero degli Esteri cinese ha dato la sua versione a quanto accaduto al reporter della Bbc fermato durante le dilaganti proteste. Il portavoce ha detto sostanzialmente che la nota della Bbc sul reporter fermato non riflette ciò che è realmente accaduto, poiché il giornalista non si è identificato come tale e “non ha presentato volontariamente le sue credenziali”. Il portavoce ha anche invitato i rappresentanti della stampa internazionale a “seguire le leggi e le normative cinesi quando si trovano in Cina”.