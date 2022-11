Arriva "il falco" di Zaporizhia, volontari inventano un drone militare da 120 km orari

E' bianco, vola “a 120 chilometri orari”, a 3 chilometri di altezza, ma soprattutto - sostengono in una tv di Kiev - è stato sviluppato “da volontari locali”.

Arriva il “Falco”, costruito da abitanti di Zaporizhia, la città della centrale nucleare più grande d'Europa.

In Ucraina è sviluppato il veicolo senza pilota per attaccare le truppe russe, presentato in televisione.