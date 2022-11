Artemis, il mega razzo e la missione con il compito di circumnavigare la Luna

Tutto pronto per il conto alla rovescia, dopo l'intervento tecnico per riparare una perdita di carburante. Il lancio del razzo SLS, il più potente al mondo, è previsto dalla Florida all'1:04 ora locale (06:04 GMT), con una possibile finestra di lancio di due ore. Il tempo al Kennedy Space Center è stato cooperativo, con condizioni favorevoli al 90%. Ma come nei precedenti tentativi, il processo di riempimento del razzo con il carburante criogenico - più di 2,7 milioni di litri di idrogeno e ossigeno liquidi - ha messo in difficoltà la Nasa. Dopo diverse ore di rifornimento senza problemi, è stata rilevata una perdita di idrogeno altamente infiammabile ai piedi del razzo. Così si è reso necessario inviare una squadra di tecnici sulla rampa di lancio per effettuare le riparazioni, che sono durate circa un'ora. La perdita non è ricomparsa alla ripresa del rifornimento.

A cinquant'anni dall'ultima missione Apollo, la missione Artemis 1, circumnavigherà la Luna senza atterrare e senza astronauti a bordo, dovrebbe confermare che il veicolo è sicuro per un futuro equipaggio. L'evento segnerà il grande inizio del programma Artemis, che mira a inviare sulla Luna la prima donna e la prima persona di colore. L'obiettivo è stabilire una presenza umana duratura sulla Luna, in preparazione di un viaggio su Marte.