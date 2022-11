Francia: attivisti di "L214 éthique & animaux" occupano un fast food a Parigi

Dopo gli ambientalisti anche gli animalisti si inventano modi creativi per far accendere i riflettori sulla loro protesta. Gli attivisti del gruppo L214 éthique & animaux, che su Twitter è seguito da più di 100 mila follower, ha ideato questa azione in un punto vendita di una nota catena di Fast Food per denunciare le condizioni di vita degli animali, che poi finiscono nelle porzioni dei negozi del marchio, negli allevamenti intensivi. Un centinaio di persone con la maschera da pollo e impianti audio che riproducono il frastuono del cinguettio degli animali che costantemente è presente negli allevamenti.