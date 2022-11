Auto travolge sostenitori di Bolsonaro che manifestavano in autostrada, 16 feriti: il video

Attimi di panico sull'autostrada Washington Lui's, a Mirassol, nell'interno dello stato di San Paolo. Come ci mostrano queste immagini, un'auto è piombata sui sostenitori di Bolsonaro ferendo 16 persone, tra cui due bambine di 10 e 11 anni, e agenti della polizia militare.

Secondo la ricostruzione del capitano della polizia stradale militare, Mauricio Noe Cavalari, era in corso un negoziato con i manifestanti per liberare l'autostrada, quando alcuni si sono sdraiati a terra, bloccando completamente la carreggiata.

Stando ad alcuni video, prima di investire le persone l'auto avrebbe accelerato. Sul posto sono arrivate le ambulanze che hanno trasferito i feriti in ospedale. Almeno quattro di questi sono in condizioni gravi.

Secondo il colonnello Carlos Enrique Fornre, i manifestanti volevano aggredire l'autista, ma sono stati fermati, mentre l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.