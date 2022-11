Baby elefante fa solletico al giornalista con la proboscide: cerca di resiste, poi scoppia a ridere

Circondato da piccoli pachidermi nell'orfanotrofio per elefanti nel sud del Kenya, il giornalista Alvin Kaunda si è ritrovato nel mezzo di un simpaticissimo siparietto. Il baby elefante fa di tutto per attirare la sua attenzione e con la proboscide lo importuna fino a farlo ridere di gusto: struscia sulla nuca, sulla testa e infine sul naso. A quel punto, Kaunda non riesce a resistere e scoppia in una travolgente risata.