"E' la disperazione che fa scendere in piazza così tanti giovani"

L'ultimo fine-settimana è stato ancora nero in Iran, sangue ancora versato, l'ultima vittima una dottoranda picchiata a morte a Teheran dai Pasdaran.

La rivolta del velo esplosa dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia "religiosa" per non aver indossato correttamente il velo è guidata da giovani e giovanissimi iraniani, donne, uomini, operai e soprattutto studenti.

Cosa spinge questi giovani a protestare ancora e a rischiare la propria vita nelle piazze? Lo abbiamo chiesto a Nima Baheli analista geopolitico, cultore della materia presso La Sapienza di Roma.

"L'età media dei manifestanti è bassa e quella delle vittime è di 23 anni. Le questioni che riguardano la rivolta in Iran sono molteplici: sociali ed economiche con le esportazioni azzerate a causa delle sanzioni, tranne che verso la Cina. E non solo: ci sono anche questioni ambientali, di diritti umani e di libertà. Un elemento comune è nel manifesto Donna Vita Libertà che, rispetto ad altre proteste, è unico. In 43 anni di regime almeno 4 tentativi di cambiare in meglio le condizioni politiche e sociali del paese e di riformare il sistema sono falliti: la popolazione giovanile si è trovata senza la speranza di un prossimo cambiamento e per questo scendono comunque in piazza anche a rischio della vita".