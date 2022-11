Ballando con le stelle, Enrico Montesano espulso dal programma dopo la bufera per la maglia “X Mas”

Durante le prove, Enrico Montesano “ha indossato una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia” scrive in una nota la Rai scusandosi con i telespettatori e annunciando l'espulsione dell'attore romano. Il caso è nato da una segnalazione di Selvaggia Lucarelli, giudice nel programma “Ballando con le stelle”: la “X Mas” scrive “è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”. Poi la bufera che ha portato all'espulsione.

Montesano, però, insiste sostenendo di aver dato mandato all'avvocato e al suo agente di “esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua onorabilità”. In un post scrive della sua “assoluta buona fede” e ricorda di essere stato un parlamentare di sinistra “in linea con la mia fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista”. Montesano ha sottolineato rispondendo all'espulsione dal programma che “la maglietta contiene una frase di Gabriele D'Annunzio, liberamente riprodotta anche nei libri di studio adottati nelle scuole”.