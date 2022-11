Milly fa le condoglianze a Selvaggia: "Un po' come i clown, anche in momenti difficili, sorridiamo"

"Siamo un po' come nella canzone i clown che sorridono sempre. Per questo a noi capita di essere in pista, di essere davanti a voi anche in momenti difficili della nostra vita e dobbiamo continuare a sorridere. Ed è per questo che ora voglio stringere la mano a Selvaggia". Con queste parole Milly Carlucci all'inizio della puntata di Ballando con le Stelle, si è rivolta alla giurata Selvaggia Lucarelli, che ha perso ieri la mamma, facendole le condoglianze e dimostrandole la sua vicinanza.

La scelta di presenziare al programma poche ore dopo il doloroso lutto familiare, ha acceso l'indignazione di una parte del pubblico social che accusa la giornalista di poca sensibilità. La sua risposta non si è fatta attendere. Approfittando dell'interruzione pubblicitaria ha pubblicato una storia al vetriolo contro gli haters: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”. Un commento conciso e ironico che chiude sul nascere qualsiasi polemica.

"Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili". Con queste parole, la giornalista-scrittrice e giudice di ‘Ballando con le stelle’ - aveva dato nel pomeriggio, sui social - il triste annuncio.

"Non sono arrabbiata - spiega la Lucarelli - perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato - anche consapevolmente - il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all'alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, "correte, non vi preoccupate per me". Come era lei, come ha vissuto".

La Lucarelli anche a inizio novembre aveva parlato della mamma Nadia sui social raccontando del suo ricovero: "Oggi nessuna notizia. Mia madre - aveva denunciato - non parla, ha l'Alzheimer, non ha telefono, non è in grado di usarlo. Dalle 17 proviamo a chiamare sia io che mio fratello. "Chiami dopo". Poi telefono occupato. Poi musichetta. Poi “chiami quando c'è il cambio turno”. Arriviamo alle 21. Finalmente un medico mi parla. Ma a stento parla italiano, sembra straniero. Fatto sta che mi dice tre parole tirate fuori con il forcipe: "Come ieri, né meglio né peggio. Magari domani facciamo il ricovero". "Ma si è liberato un posto in reparto?". "Domani vediamo". Fine. "Eh ma la sanità lombarda..".