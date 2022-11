Bambini e anziani in coda per l'acqua in strada a Kiev, alle fontane con le bottiglie

In coda alle fontane ed alle pompe d'acqua lungo le strade di Kiev. Gli abitanti della capitale si sono dovuti adattare dopo gli intensi attacchi missilistici contro le infrastrutture energetiche ucraine che hanno portato all'interruzione dell'elettricità per l'80% delle abitazioni. I tecnici "al lavoro per 24 ore", e questa mattina il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha annunciato su Telegram: "Ripristinata energia ed approvigionamento idrico".

Ma non è la prima volta durante la scorsa settimana, che i bombardamenti russi mettono in ginocchio l'approvvigionamento elettrico e l'erogazione dell'acqua potabile in diverse città dell'Ucraina. Le autorità invitano su Telegram i cittadini a forti razionamenti nell'uso dell'energia, invitando alla responsabilità, con riduzione delle corse della metropolitana nella capitale, ed interruzioni dell'elettricità in alcune fasce orarie del giorno.

Solo ieri, oltre che su Kiev, le forze russe hanno lanciato 60 missili con 15 attacchi aerei - secondo lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine - concentrando i blitz dai cieli su 50 insediamenti, in particolare a Soledar, Vuhledar, Yakovlivka, Vesele, la regione di Donetsk.