Barletta, assalto al portavalori: l'auto di traverso in fiamme e il bottino da 100 mila euro

Un gruppo di almeno quattro persone ha rapinato un furgone portavalori davanti all'ufficio postale in via Canne e ha incendiato un altro veicolo per guadagnarsi la fuga più facilmente. Mattinata di paura a Barletta in un'area affollata di persone che si sono accorte dell'accaduto per via della colonna di fumo che si è sprigionata dall'incendio di un furgoncino messo di traverso dai banditi. Un ostacolo per guadagnarsi la fuga dalle forze dell'ordine più agevolmente.