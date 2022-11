Bologna, l'autobus senza autista con passeggeri invade il viale e si schianta contro il semaforo

Un autobus del Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (Tper) si è improvvisamente azionato finendo per invadere il viale. A velocità ridotta il mezzo ha travolto un cartello stradale ed è finito contro un palo semaforico. Fortunatamente nulla di grave per i pochi passeggeri saliti sul filobus e in attesa della corsa. Nessuna auto è rimasta coinvolta nell'incidente, grazie anche alla prontezza degli automobilisti. Nel dettaglio, il bus fermo, e spento, al capolinea della linea 15 in piazza XX Settembre si sarebbe azionato durante la sosta tecnica, senza autista, travolgendo daprima un cartello stradale per poi finire sul palo semaforico.