Bombe nella notte su obiettivi civili a Mykolaiv, Volodymyr Zelensky: "Terroristi" - Video

Almeno un civile è morto la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico russo nella città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, che ha colpito una scuola ed edifici residenziali: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città, Oleksandr Sienkevych, come riporta Ukrinform. "Intorno alla mezzanotte, Mykolaiv è stata attaccata con missili S-300. Diversi obiettivi civili sono stati distrutti. L'edificio di un istituto scolastico è parzialmente distrutto. Un edificio residenziale a due piani è completamente distrutto. In un'altra casa è scoppiato un incendio a causa dell'impatto dei missili e dei loro frammenti", ha scritto Sienkevych aggiungendo che la vittima è una donna.

Questo video è stato pubblicato dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. Di seguito il post che accompagna il filmato: “Cosa porta il ‘mondo russo’ agli ucraini? Missili S-300 in aree residenziali, dormitori, università. Dolore, sofferenza e devastazione. È questo il tipo di negoziati che proponete? Terroristi. L'unico possibile risultato delle vostre ciniche tattiche sarà la sconfitta e una giusta punizione per tutti i crimini”.