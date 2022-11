Brasile, ponte Rio-Niterói: il momento della collisione tra nave e ponte

Il video, registrato nel pomeriggio di lunedì alle 18,25, dall'interno di un'auto che era di passaggio, mostra il momento in cui la nave colpisce il ponte.

La nave alla deriva scontrandosi con il ponte ha provocato un forte impatto con la conseguente chiusura della strada in entrambe le direzioni.

Il ponte Presidente Costa e Silva, noto come Rio-Niterói è un ponte che attraversa la baia di Guanabara , nello stato di Rio de Janeiro, in Brasile. Il suo nome è in onore di Artur da Costa e Silva, il presidente che durante la dittatura militare brasiliana lo fece costruire.