Brasile, i sostenitori di Bolsonaro chiedono ai militari di lasciarlo al potere

In Brasile migliaia di sostenitori del presidente Jair Bolsonaro hanno chiesto ai militari di mantenere il leader di estrema destra al potere, anche se la sua amministrazione ha segnalato la volontà di cedere le redini al rivale di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva.

I sostenitori di Bolsonaro si sono radunati sotto la pioggia davanti al Comando militare orientale a Rio de Janeiro, uno degli otto quartier generali regionali dell'esercito. Molti di loro hanno alzato i pugni chiusi in aria mentre sventolavano le bandiere verde-giallo e blu del Brasile e cantavano l'inno nazionale. Alcuni hanno intonato slogan come "Forze armate, salvate il Brasile!" e "Uniti, il popolo non sarà mai sconfitto!"

Nel frattempo, i camionisti che per giorni hanno mantenuto posti di blocco in tutto il Brasile per protestare contro la sconfitta di Bolsonaro non hanno ancora abbandonato la protesta, nonostante un ordine della Corte Suprema di rimuovere i blocchi.

Proteste anche a Brasilia e a San Paolo

Con il passare delle ore, aumenta la concentrazione di manifestanti pro-Bolsonaro davanti alle caserme in vari capoluoghi, tra cui la megalopoli di San Paolo. Nella capitale, Brasilia, crescono le proteste - segnala la versione online del quotidiano Correio Braziliense - con clacson, fuochi d'artificio e trombette. Da ieri i dimostranti si sono accampati presso il Quartier generale dell'esercito, nel Settore militare Urbano (Smu) di Brasilia. 'La nostra bandiera non sarà mai rossa' è uno degli slogan gridati dalla folla. Motociclisti e camionisti si sono intanto uniti alla manifestazione, causando disagi al traffico nei dintorni della città.