Brasile, oltre 230 blocchi stradali e autostradali contro la vittoria di Lula

A 24 ore dall'annuncio della vittoria del rivale Luiz Inacio Lula da Silva, il presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro non ha ancora ammesso la sconfitta né commentato il voto, alimentando tensioni nel Paese. A preoccupare sono gli oltre 230 blocchi stradali e autostradali che estremisti di destra hanno istituito in una ventina dei 27 Stati del Paese e il loro appello a raggiungere l'area dei palazzi della politica, a Brasilia, dome riferito dal sito di Estadao.

Nonostante il silenzio del presidente, il ministro della Presidenza del Brasile, Ciro Nogueira, si sarebbe messo in contatto con rappresentanti della campagna di Lula per offrire la disponibilità ad avviare il processo di transizione tra i due governi in vista del passaggio di consegne a gennaio. A riferirlo è stato il portavoce della campagna del Partito dei lavoratotri (Pt) di Lula, Edinho Silva. Ancche il vice di Bolsonaro, il generale Hamilton Mourao, avrebbe avviato le procedure per un ordinato cambio della guardia con il vicepresidente eletto, Geraldo Alckmin.

La legge prevede che presidente uscente e vincitore delle elezioni nominimo squadre di lavoro entro 48 ore per coordinare la transizione e garantire il trasferimento di dati e informazioni.