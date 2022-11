Vespa: "Nessuno si aspettava questa guerra. Gli ucraini non si arrenderanno mai"

Una grande tempesta articolata in 3 momenti è quella che racconta Bruno Vespa nel suo ultimo libro.

Il volume parte dal momento in cui Mussolini capisce di essere rimasto solo e che tutto ciò che ha costruito sta per finire, viene arrestato e accompagnato fino all’esposizione macabra di piazzale Loreto. La guerra civile, il partito fascista che si scioglie come neve al sole, le rappresaglie terribili dei nazifascisti, i partigiani.

Il secondo momento è quello tragico di un conflitto che ci sembrava impossibile nel cuore dell’Europa del XXI secolo: “Nessuno si aspettava questa guerra. Gli ucraini non si arrenderanno mai, il loro Paese è invaso, il loro orgoglio nazionale è formidabile. Putin studia la storia della Russia antica sperando di rifare l’impero di Pietro il Grande” afferma.

Si arriva poi alla tempesta nella politica italiana: “Dal Quirinale dove si pensava andasse Draghi o la Belloni e dove invece è tornato, contro ogni previsione, Mattarella, alla crisi di governo di luglio, le elezioni anticipate e la prima donna a palazzo Chigi. E alla domanda “Perché lei dovrebbe riuscire dove gli altri hanno fallito?” il presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde: “Perché io non ho niente da perdere e chi non ha niente da perdere può rischiare e osare più degli altri”.