Bukari esulta imitando Cristiano Ronaldo, dalla panchina CR7 reagisce con un gesto furioso

A rovinare la festa di Cristiano Ronaldo ci ha pensato Osman Bukari. Ma procediamo con ordine. Dopo il rigore, discutibile, che scrive un altro record nella storia del calcio e nella carriera del portoghese: l'unico calciatore ad aver segnato in cinque Mondiali diversi, il ghanese riesce a mandarlo su tutte le furie. E lo fa sul 3-2, proprio quando il Ghana accorcia le distanze. Bukari segna e gioisce imitando l'esultanza che contraddistingue Ronaldo. La regia inquadra subito CR7 in panchina, da poco sostituito, che perde letteralmente le staffe. Il gesto di stizza contro l'avversario non ha bisogno di commenti.