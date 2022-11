Cade e resta intrappolato nel lago ghiacciato: il salvataggio collettivo in 7 minuti

In tanti sostano sulla sponda e altrettanti parteciperanno attivamente per salvare il malcapitato caduto nel lago ghiacciato e rimasto intrappolato. Il video girato nella città di Changchun, nella provincia di Jilin, mostra la vicenda a lieto fine: dapprima un uomo gli allunga un bastone come ancora, un altro striscia nella speranza di dargli una mano, poi arrivano i vigili del fuoco che gli lanciano il salvagente e lo stringono sul petto mentre un nutrito gruppo di persone tira le corde di sicurezza. Il recupero avviene in sette, lunghissimi, minuti.