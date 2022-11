Calcinacci e crepe nella Stazione centrale di Ancona, chiusa: le prime immagini

Chiusi i sottopassaggi nella stazione centrale di Ancona per crepe e calcinacci caduti. Interrotto il traffico ferroviario in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito del terremoto, in particolare sono state sospese le linee Bologna-Pescara e Ancona-Roma. Chiusi al pubblico nelle Marche alcuni distretti sanitari (Pesaro e Ancona) per danni da terremoto in attesa di verifiche. Sugli ospedali sono presenti alcune crepe. Secondo le prime dichiarazioni sono state numerose le telefonate giunte al Numero Unico di Emergenza. Al momento non risultano segnalazioni di feriti né vittime.