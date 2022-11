Un Natale senza calcio, e le vecchie leggende del Liverpool ne approfittano

Un urlo irrompe:"Fuori dal campo!". Un video tutto da vedere quello pubblicato dal Liverpool in vista delle feste di Natale. I protagonisti sono l'allenatore Jurgen Klopp e 3 vecchie stelle dei “Reds”.

La scusa è un Natale diverso, senza calcio. Con un Klopp quasi annoiato in ufficio. A quel punto 3 “signori” si intrufolano furtivamente sul campo di allenamento del Liverpool, fino a quel momento in perfette condizioni: uno splendido prato inglese.

Solo che i 3 giocatori non sono esattamente 3 improvvisati: ma si tratta di Ian Rush e John Aldridge che iniziano a tirare al portiere Chris Kirkland. Divertiti, come bambini che ritrovano la possibilità di giocare a calcio, e di farlo in uno dei campi più prestigiosi del mondo.

Klopp viene attirato ovviamente dai rumori. E proprio in quel momento arriva il tipico urlo del “custode”: “Fuori dal campo!”

“Oh s***e!”: e le 3 stelle fuggono dal campo!