Portogallo, Bruno Fernandes: "Non è da tutti una doppietta ai Mondiali"

"Dal campo mi è sembrato che Ronaldo abbia toccato il pallone sul gol. È stato dato a me e sono contento. L'obiettivo era vincere e passare il turno, lo abbiamo fatto. Adesso? La prossima partita vogliamo vincerla. E poi vogliamo anche vincere le altre, una per volta". Lo ha dichiarato Bruno Fernandes, autore di una doppietta nella partita con l'Uruguay, ai microfoni di RaiSport.

"È la terza doppietta in nazionale? Valgono lo stesso. Segnare è sempre importante, dà fiducia. E poi i gol contano sempre lo stesso sia in amichevole che in partita. Segnare in un mondiale non è per tutti, sono molto felice per averlo fatto", ha chiuso il centrocampista portoghese.