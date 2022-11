L'AD Gazidis lascia il Milan: "Sono stati 4 anni meravigliosi che mi hanno salvato la vita"

"Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita". E' un messaggio caratterizzato da grande trasporto quello con cui l'ad del Milan Ivan Gazidis saluta il popolo rossonero.

“Non ho dubbi che questi valori fondanti, portati avanti da tutte le persone del club - continua Gazidis - spingeranno il Milan verso nuovi traguardi negli anni a venire. Infine - conclude - vorrei mandare un ringraziamento speciale ai nostri fan. I nostri tifosi hanno sostenuto il club (e me stesso) attraverso momenti difficili, grazie alla loro costanza e alla loro forza. Conserverò per sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la mia malattia”.

In una nota la società ha fatto sapere che il contratto di Gazidis terminerà il 5 dicembre prossimo dopo 4 anni nel club.

"Vorrei ringraziare di cuore Ivan - ha detto il presidente Paolo Scaroni - per la sua passione e dedizione, ma soprattutto per il significativo contributo che ha dato al nostro club, rappresentando e diffondendo i valori fondamentali che ci contraddistinguono. Vorrei anche augurargli personalmente - ha concluso - un periodo di meritato relax con la sua famiglia e ogni successo per il suo prossimo capitolo professionale".