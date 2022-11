Sampdoria - Fiorentina 0-2, la sintesi della partita

La Fiorentina batte la Samp in casa e avanza in classifica. Finisce 0-2 a il match tra Sampdoria e Fiorentina. Un gol per tempo (Bonaventura nel primo, Milenkovic nel secondo) regalano ad Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, la quarta vittoria consecutiva, la seconda in trasferta in 3 giorni. I viola salgono a 16 punti, mentre la Sampdoria rimane terzultima a quota 6.