California, brucia la raffineria Chevron. Dopo diverse ore, i vigili domano le fiamme

Alcune squadre di Vigili del Fuoco sono riuscite a contenere le fiamme che hanno interessato la raffineria Chevron situata nella città di El Segundo (Los Angeles), prezioso impianto che ogni giorno produce 269.000 barili. Non ci sono feriti e non è chiara al momento al causa dell'incendio. I soccorritori impegnati per ore a circoscrivere e poi domare le fiamme non hanno saputo dare informazioni puntuali e l'azienda ha rifiutato ogni commento sulla vicenda. Stando alle stime, nel sud della California, la raffineria soddisfa la domanda di carburante pari al 20% per le auto e al 40% per i jet.