La storia di Camilla: "Dopo il tumore ho realizzato il sogno più grande, diventare mamma"

Camilla ha 41 anni ed ha raggiunto il sogno più grande: diventare mamma. Prima di assaporarlo però ha dovuto affrontare una battaglia, la più brutta e difficile, quella contro la malattia.

E’ il 2016 quando, a soli 35 anni, scopre per caso, di avere un tumore al seno. Da un semplice gesto capisce che qualcosa non va, durante una vacanza, sfiorandosi lo sterno, avverte la presenza di una pallina: “Ho avuto paura, di morire, di non realizzare i miei sogni”.

Da quel momento inizia un percorso fatto di visite, esami, paura di non farcela. Un dolore che Camilla conosce bene perché sua madre più di 30 anni prima era stata colpita dalla stessa malattia, senza riuscire a vincere la battaglia: “Ho perso la mamma per colpa di un tumore- racconta - mia mamma non ha avuto la fortuna che ho io, 35 anni fa non c’era la prevenzione che c’è adesso, sono cambiate le cure”.

Le cure e la terapia sperimentale

Camilla deve affrontare la mastectomia di entrambi i seni e, in accordo con lo staff medico guidato da Lucia Del Mastro, ricercatrice Airc, effettua la crioconservazione degli ovuli per mantenere viva la speranza di diventare mamma.

Dopo l’intervento Camilla, per 5 mesi e mezzo, deve affrontare una serie di cicli di chemioterapia. Durante questo periodo, grazie ad uno studio della dottoressa Del Mastro, ha la possibilità di effettuare una terapia sperimentale per preservare le ovaie dagli effetti della chemioterapia, salvaguardando così la fertilità: “La paura di non poter diventare mamma era tanta, era uno dei miei sogni più grandi” spiega Camilla.

La terapia sperimentale funziona e, terminato il periodo delle cure, il giorno prima del suo compleanno, scopre di essere incinta.

“Mia figlia Alice, il suo sorriso, è il frutto della ricerca- afferma- Ora che sono mamma anch’io, il terrore di non esserci più per mia figlia è grande e capisco il dolore che ha provato la mia mamma”.

Rai e Fondazione Airc contro il cancro. Dal 6 al 13 novembre 2022 torna la campagna d’informazione “I Giorni della Ricerca” che coinvolge tv, radio, web e social. Grazie al numero solidale 45521 si potranno raccogliere donazioni da investire in progetti innovativi per la cura del cancro e in programmi di formazione e specializzazione per i giovani talenti della scienza del nostro Paese.