"Tra quattro fermate vado in pensione": l'annuncio del capotreno ai passeggeri del "suo" convoglio

“Signore e signori buongiorno. È il capotreno che vi parla… per dirvi che tra quattro fermate vado in pensione, finisce la mia carriera lavorativa dopo 34 anni in questa azienda” ha esordito Venditti nel suo annuncio. “Voglio dirvi che sono stato onorato di servire la cittadinanza e ho cercato di dare sempre il meglio di me stesso. Ora voglio augurarvi che si realizzino i vostri desideri e spariscano le vostre preoccupazioni. Vi saluto e vi auguro buona vita” ha concluso poi il capotreno pensionando.