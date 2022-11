Cattedrale di York, inaugurata la statua della Regina Elisabetta: scende il telo tra gli applausi

Per un momento il lancio di uova contro i reali, Carlo e Camilla, ha fatto passare in secondo piano l'inaugurazione della statua omaggio alla Regina Elisabetta II presso la Cattedrale di York. L'opera, commissionata quando la reale era ancora in vita, omaggio per il Giubileo di Platino, porta la firma dello scultore Richard Bossons. E ora che Elisabetta non c'è più, la cerimonia è stata presidiata dal figlio. Nel frattempo, l'uomo che gridava “Questo Paese è stato costruito con il sangue degli schiavi” è stato arrestato.