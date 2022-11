Cento anni fa la scoperta della tomba di Tutankhamon

Cento anni fa, il 4 novembre 1922, un ragazzino egiziano di 12 anni di nome Hussein arrivò come ogni giorno sul sito degli scavi nella Valle dei Re di Luxor per portare l’acqua in grandi giare di terracotta a Howard Carter e alla sua squadra di archeologi. Per sistemare bene le giare in modo che non cadessero scavò un po’ nella sabbia e scoprì una pietra piatta, all’apparenza scolpita. Corse ad avvisare gli operai e il resto è storia. Lo scavo proseguì portando alla luce una serie di gradini fino alla porta della tomba di Tutankhamon.

Il re bambino, che regnò durante la XVIII dinastia dell'antico Egitto, aveva solo nove anni quando salì al trono e morì meno di dieci anni dopo. Fu sepolto nella Valle dei Re e la sua tomba fu sigillata con l'intenzione che nessun occhio umano potesse mai vedere l'oro, i gioielli e le opere d'arte stipate nelle minuscole camere.

I tesori del re rimasero nascosti sotto la sabbia per migliaia di anni, finché non furono scoperti nel 1922 da Howard Carter grazie agli scavi finanziati da Lord Carnarvon, collezionista d’arte e appassionato egittologo. I due avevano già trascorso sei anni nella Valle dei Re e la missione, fino a quel momento infruttuosa, stava per essere interrotta. La clamorosa scoperta ebbe all’epoca una straordinaria eco mediatica mondiale, alimentata dalla scelta di Lord Carnarvon di concedere al Times di Londra l’esclusiva sulle notizie relative agli scavi. Un’esclusiva che suscitò la concorrenza delle altre testate, a partire dal Daily Mail, e che fece dilagare una vera e propria “mania” per l’antico Egitto. La “fame” di notizie da Luxor e l'inclinazione al sensazionalismo alimentò la creazione di storie fasulle di ogni genere.

Nell’aprile del 1923 Lord Carnarvon morì improvvisamente di polmonite, prima che potesse ammirare il sarcofago e la maschera funeraria d’oro del giovane re. I giornali non si lasciarono sfuggire l’occasione e nacque così la leggenda della maledizione della mummia disturbata nel suo eterno riposo, con tanto di ‘fake news’ sul ritrovamento nella tomba KV62 di una iscrizione dal tenore minaccioso: “La morte verrà su agili ali per colui che profanerà la tomba del Faraone”. Una maledizione fomentata anche da Sir Arthur Conan Doyle in una intervista al Times, e che tanto successo avrebbe avuto nei decenni successivi in libri e film.