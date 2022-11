“Chi l'ha visto?”, due ragazze minorenni ritrovate in diretta Tv

È stata la polizia Stradale lodigiana a prendere in consegna, per riportarle alle rispettive famiglie, le due giovani di 14 e 15 anni scomparse da Pomezia e ritrovate dal programma Rai 'Chi L'ha Visto?' Presenti i genitori, il ritrovamento è avvenuto in diretta grazie a una telespettatrice che aveva la figlia proprio sull'autobus diretto da Roma a Torino sul quale viaggiavano le giovani. A questo punto Federica Sciarelli, la conduttrice del programma di Rai 3, aveva chiesto all'autista del bus, su richiesta dei carabinieri, dove sarebbe stata la prima fermata. La risposta è stata “a Milano Lampugnano”. Poi il bus ha fatta tappa all'Autogrill dell'area di servizio di San Zenone, in A1. Qui a prendere subito in consegna le ragazze è stata la polizia Stradale di Guardamiglio (Lodi).