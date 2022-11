Chivasso, il dramma del rio Orchetto: ecco perché migliaia di pesci sono in deficit di ossigeno

Le autorità sono in allerta e stanno cercando in laboratorio le risposte alla causa di moria di pesci che si sta consumando in diverse zone del Torinese. In particolare a Chivasso, nel Parco dei Sabbioni, sulla sponda sinistra del Po, la risposta è tra anossia o sostanze tossiche. Quest'ultima ipotesi, però, è messa in dubbio dal fatto che, a differenza del Fiume Dora Riparia e del Po a Meisino, non sono state trovate anatre né gabbiani morti. Pertanto le ragioni ricadrebbero sul deficit di ossigeno, probabilmente dovuti agli effetti della grande siccità sofferta dal Po nei mesi estivi, e conseguenza di come l'ecosistema fluviale sia stato compromesso. Così migliaia di pesci si sono ammassati nel piccolo canale, il rio Orchetto, probabilmente per rifugiarsi dall'inverno. Ma a causa della bassa portata del fiume la loro concentrazione in un unico punto ha creato un deficit di ossigeno che, oltre a stordire i pesci, potrebbe condannarli a morte.