Cina, in fiamme grattacielo nello Xinjiang: 10 morti

L' incendio è divampato giovedì in un edificio residenziale a Urumqi, capitale della regione autonoma uigura dello Xinjiang nella Cina nordoccidentale. “Dieci persone sono morte nonostante le cure di emergenza”, riporta l'agenzia cinese Xinhua, citando fonti locali.

Altre 9 persone sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita.

Gli incendi mortali sono comuni in Cina, a causa di standard di sicurezza molto bassi e della corruzione tra i funzionari incaricati di farli rispettare.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.