Cina, la protesta contro il lockdown: arresti e "aree controllate" a Shanghai

A Shanghai, la polizia ha disperso la folla di manifestanti che si era radunata a Urumqi Road, che prende il nome dall'omonima città dello Xinjiang dove in un incendio sono morte dieci persone scatenando la rabbia del popolo.

Nel video postato sui social si vedono gli agenti arrestare un uomo con in mano un mazzo di fiori. Le persone si erano inizialmente radunate per una veglia in memoria delle vittime dell'incendio poi trasformatasi in una protesta con slogan contro il governo e lo stesso Xi Jinping nelle prime ore di domenica.

La polizia ha informato che i distretti dove si è svolta la manifestazione sono stati trasformati in "aree controllate".