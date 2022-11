Cina. La tv censura la rivolta contro la politica "zero Covid"

I conduttori del telegiornale della CCTV, Zhou Yingfeng (a sinistra) e Hu Yuexin (a destra), leggono i titoli delle principali notizie del giorno secondo l’emittente controllata dallo Stato cinese: in apertura la conferenza stampa in vista del lancio della navicella spaziale Shenzhou-15, poi i media russi che riferiscono dei piani del Cremlino di interrompere le esportazioni di petrolio per reagire alle nuove sanzioni; il presidente ucraino Zelensk che svela i piani sul grano dell'Ucraina al primo vertice mondiale sulla sicurezza alimentare a Kyiv; segue la notizia dei media Usa che riferiscono dell'aumento della violenza negli Stati Uniti e dei paesi che hanno emesso avertimenti di viaggio; infine il bollettino della Commissione nazionale per la salute cinese che riporta le nuove infezioni da Covid-19 il 27 novembre. Nessun cenno alle manifestazioni di massa che dilagano in molte città della Cina: Pechino dove si diffonde la protesta dei fogli bianchi , Shanghai dove un giornalista della Bbc denuncia di essere stato picchiato dalla polizia e nella stessa Wuhan dove i manifestanti in strada cantano anche l'inno nazionale .

Silenzio oggi dell'emittente statale cinese CCTV sulle proteste contro le misure di restrizione anti Covid che sono scoppiate in tutto il Paese per la crescente frustrazione dell'opinione pubblica. In apertura l'imminente lancio di una navicella verso la sua Stazione Spaziale Internazionale (ISS).