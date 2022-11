Cina, manifestanti in piazza: fogli bianchi in segno di protesta contro le restrizioni anti Covid

I manifestanti alzano fogli di carta bianchi mentre protestano contro le severe restrizioni anti Covid in varie città della Cina e nelle università.

I fogli bianchi, già visti a Hong Kong, in risposta al divieto della città di usare alcuni slogan di protesta, e a Mosca, nelle proteste contro la guerra in Ucraina, sono non solo simbolici, ma anche una tattica per evitare l'arresto o violare le leggi sulla censura del paese che colpiscono specialmente le piattaforme di social media, costringendo i cittadini ad aggirare il problema.

Proteste diffuse come questa alla prestigiosa Università Tsinghua di Pechino non hanno precedenti sotto il presidente Xi Jinping, il cui governo ha quasi eliminato le manifestazioni pubbliche di dissenso.