"Nonna Wong", la storica attivista aggredita mentre manifesta solidarietà alle proteste cinesi

Il video mostra il momento in cui Alexandra Wong, una storica attivista pro-democrazia di Hong Kong, viene aggredita da un giovane che le strappa di mano l'ombrello durante una manifestazione di solidarietà per le vittime dell’incendio di Urumqi , l’evento che ha esacerbato ulteriormente gli animi innescando la nuova ondata di proteste in Cina contro la politica “Zero Covid” di Pechino . Nel video si vede l’uomo fermato e scortato dalla polizia mentre la donna viene soccorsa dai paramedici e portata in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Alexandra Wong è un personaggio popolare nell’ex colonia britannica. La donna, 66 anni, conosciuta come “Grandma Wong” (Nonna Wong), si fece notare per la prima volta nel 2014 proprio durante il Movimento degli Ombrelli quando, pur vivendo a Shenzhen, più volte la settimana si recava a Hong Kong per partecipare alle manifestazioni che per 79 giorni fecero tremare il potere locale e il controllo del Partito Comunista cinese sulla città. Finita quella rivolta fu proprio la “pasionaria” Alexandra a tenere accesa la fiaccola della rivendicazione della libertà tornando ogni settimana da sola a manifestare con il suo ombrello nel quartiere di Admiralty davanti agli uffici del governo.

Nel 2019, quando sono scoppiate le proteste contro la legge sull’estradizione e a favore della democrazia, “Grandma Wong” si è imposta all'attenzione internazionale sventolando una grande bandiera britannica. Poi la misteriosa scomparsa nell'agosto del 2019 e il suo ritorno a Hong Kong dove ha denunciato di essere stata deportata nello Shaanxi e sottoposta a indottrinamento politico. Eddie Chu, un politico e attivista di Hong Kong ha dichiarato che la donna è stata più volte fermata dalle autorità cinesi di Shenzhen con l'accusa di “provocare discussioni e problemi”, una fattispecie di reato nel sistema penale cinese.

Alexandra Wong continua la sua battaglia ed è una delle decine di manifestanti che in questi giorni sono scesi in piazza nel centro di Hong Kong per mostrare il proprio sostegno alle proteste scoppiate a Shanghai, Pechino e in altre città della Cina contro le severe misure COVID-19. Prima di cadere a terra, è stata sentita gridare slogan come "Non vogliamo l'autoritarismo!"