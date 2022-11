Spavento in un negozio di smartphone: la batteria di un telefono esplode e prende fuoco

Spavento in un negozio di riparazioni per smartphone nella provincia di Shandong in Cina.

Un lavoratore sta controllando la parte elettronica da riparare quando il pezzo prima inizia a espellere fumo, poi prende fuoco bruciando il dito di un ragazzo dello staff. Il giovane con un calcio fa cadere la batteria giù dal bancone a terra, poi cerca di spegnere le fiamme generate dal pezzo da riparare.