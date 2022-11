Cop27 Egitto, sulla facciata della Piramide di Chefren il messaggio per salvare il pianeta

Al summit per il clima si moltiplicano gli appelli, come quello impresso sulla Piramide di Chefren che invita i partecipanti a fare presto. Intanto, in occasione della Cop27 è il Guardian a riprendere alcuni Capi di stato e di governo. In particolare, svela il quotidiano, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada e l'Australia hanno versato meno miliardi di dollari rispetto alla “quota equa” di finanziamenti per il clima che avevano promesso per i paesi in via di sviluppo. Il rapporto di Carbon Brief, organizzazione specializzata nel cambiamento climatico, confronta la quota di finanziamenti internazionali per il clima forniti dai paesi ricchi con la loro quota di emissioni di carbonio fino ad oggi. I paesi ricchi si erano impegnati a fornire 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020, ma questo obiettivo non è stato raggiunto. Ora in Egitto si attendono nuove promesse.