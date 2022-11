Così i russi hanno "ripulito" Bucha - Video

L'agenzia Associated Press, insieme a Frontiline, trasmissione investigativa del network pubblico statunitense Pbs, hanno ottenuto e passato al setaccio ore di riprese delle telecamere di sorveglianza e intercettazioni telefoniche che mostrano come le forze russe, incapaci di conquistare la capitale Kiev, presero il controllo delle città circostanti, come Bucha, lasciandosi dietro una scia di distruzione.

Il 3 marzo, le telecamere riprendono le forze ucraine che tentano di resistere nella via Yablunska, un'arteria che attraversa il centro abitato da est a ovest. Solo un'ora dopo, la stessa strada era attraversata da decine di mezzi corazzati su cui era tracciata la V bianca.

Per capire meglio come si sono dispiegate le violenze e le torture Ap e Frontline hanno commissionato un modello 3D di Bucha e mappato dove sono stati trovati 450 cadaveri di uomini, donne e bambini, utilizzando i dati raccolti dal basso dal team ucraino Talionis.

Una delle vittime aveva 20 anni, si chiamava Dmytro Chaplyhin anche se tutti lo chiamavano Dima. I soldati arrivarono a casa sua, vicino alla Yablunska, e trovarono fotografie dei carri armati russi sul suo telefono: lo accusarono subito di essere una spia dei militari di Kiev. Lo portarono via, puntando un fucile alla madre che implorava di lasciarlo stare. Dima è stato arrestato il 4 marzo come parte di un'operazione russa denominata "zachistka": pulizia.

Il civico 144 della Yablunska divenne una delle basi degli invasori. Chiunque fosse sospettato di essere un combattente volontario o di aiutare le forze ucraine vi veniva portato per essere torturato e ucciso. Il conducente di taxi Ivan Skyba faceva parte di un gruppo di nove uomini arrestati il 4 marzo, picchiati, torturati e infine condotti in un piccolo cortile, dove i soldati russi iniziarono a sparare. Skyba sentì qualcosa trapassargli il fianco e cadde a terra. Si era preso un proiettile nell'addome, ma si finse morto. Riuscì a fuggire, ma poi i russi lo ritrovarono dentro un'abitazione. Non lo riconobbero e lo riportarono al civico 144: si convinsero fosse solo un civile ferito e lo fecero medicare.

Gli inquirenti ucraini ritengono responsabili per le violenze al 144 della Yablunska gli uomini della 76esima divisione di assalto aviotrasportata russa e i loro generali, Sergei Chubarykin e Alexander Chaiko, quest'ultimo già noto per le brutalità di cui si è reso responsabile nella guerra civile siriana.

Dopo il ritiro russo, furono trovati circa 40 cadaveri lungo la Yablunska. Ma le violenze si diffusero ben oltre quella strada: i russi continuarono a “ripulire” le vie di Bucha e delle città circostanti. Le telefonate intercettate dalle autorità ucraina e verificate dall'ong londinese Dossier Center i militari ammettono di avere ucciso i civili: "Nascondimi le armi! Sto iniziando a impazzire. Ho già ucciso così tanti civili", ha detto un soldato russo in una telefonata a sua moglie il 21 marzo.

I residenti che non riuscirono a scappare da Bucha si nascosero nelle loro case. Natalia Vlasenko, la nonna di Dima, si rifiutò di partire senza notizie del nipote. Quando i soldati russi tornarono a casa sua, la percossero e uccisero suo marito. Il corpo di Dima sarà scoperto dopo il ritiro russo, all'esterno del civico 144.