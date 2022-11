Damiano dei Måneskin interrompe il concerto in Messico: “Qualcuno sta male, c'è bisogno di aiuto”

Tutto avviene in pochi istanti durante il concerto del 26 ottobre a Città del Messico quando Damiano, dei Måneskin, capisce che qualcosa non va tra le prime file del pubblico. Il frontman si precipita a bordo palco per capire meglio la situazione. “C'è una persona in difficoltà che ha bisogno di aiuto”, dice in inglese per poi quasi scendere e dalle scale fa cenno al pubblico di non accalcarsi troppo. I musicisti continuano a suonare ma lui a un certo punto interrompe la musica: “Non sto scherzando, aiutate questo ragazzo”.