Dissotterrata dopo 575 giorni la salma di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa a Novellara

I resti di Saman Abbas hanno lasciato il casolare diroccato di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove è rimasta sepolta dalla notte del 1° maggio 2021. L'anatomopatologa Cristina Cattaneo e l'archeologo forense Dominic Salsarola hanno terminato le difficili operazioni di recupero. Il corpo sarà ora trasferito all'Istituto di medicina legale di Milano, per essere sottoposto all'autopsia.

Sono durati quattro giorni i lavori dei periti nominati dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia per riesumare i resti umani di Saman Abbas. Per estrarre il corpo dalla buca profonda due metri, in cui era stato nascosto nelle campagne di Novellara, Cattaneo e Salsarola si sono avvalsi di strumentazioni specifiche tra cui un escavatore speciale e setacci per analizzare il terreno.

Le operazioni si sono concluse in una campagna immersa nel buio pesto misto nebbia con gli organi di informazione giunti sul posto ma rimasti a un chilometro di distanza. Si potevano però distintamente notare le luci dei mezzi delle Forze dell'ordine e dell'ambulanza su cui sono state caricate le spoglie. I periti hanno tempo fino al 17 febbraio per presentare le loro conclusioni in ordine a: cause e tempistiche della morte, dinamiche dell'occultamento del cadavere e dovranno anche dire specificare se il decesso è avvenuto per lesioni o avvelenamento.

La data del 17 febbraio ci sarà la prima udienza dibattimentale del processo a carico dei familiari di Saman, arrestati all'estero nei mesi scorsi. Sono due cugini e lo zio Danish Hasnain, indicato quest'ultimo come esecutore materiale del delitto, ed è a lui che si deve l'indicazione di cercare i resti nel casolare da dove sono state disseppellite le spoglie. Il padre di Saman, Shabbar Abbas, comparirà di nuovo davanti un giudice a Islamabad il prossimo 6 dicembre e dovrà rispondere delle accuse che gli vengono mosse in Italia.