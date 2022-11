Domenica in, Venier domanda a Bonolis della moglie: “Tu e Sonia Bruganelli non dormite più insieme?”

Ospite a Domenica in, Paolo Bonolis tentenna ma poi risponde a Mara Venier che lo ha incalzato sull'eventuale crisi matrimoniale con la moglie. Lo showman ha spiegato la “vita da separati” per scelta per poi interrompere con un brusco: “Fatevi i c***i vostri”. Già da tempo Bruganelli aveva suscitato curiosità per aver dichiarato durante un'intervista di “dormire separati”.