Donald Trump ufficializza la candidatura alle Presidenziali Usa 2024

Con uno sfondo di bandiere americane e tra i soliti cori “Usa, Usa”, Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua terza ricandidatura alla Casa Bianca con un discorso di circa un'ora in prima time serale, nella ballroom della sua residenza di Mar-a-Lago, affollata di fan in estasi. Prima ancora che iniziasse a parlare, lo speaker lo ha annunciato come “Il prossimo presidente degli StatiUniti”.

Trump cercherà la nomina del suo partito anche se deve affrontare problemi su diversi fronti, tra cui un'indagine penale sulla rimozione di documenti riservati dalla Casa Bianca e un mandato di comparizione del Congresso relativo al suo ruolo nell'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti dai suoi sostenitori. Più volte l'ex Presidente ha definito le varie indagini politicamente motivate e nega illeciti.

Nelle immagini il tycoon dichiara: “Per rendere l'America di nuovo grande e gloriosa, stasera annuncio la mia candidatura alla presidenza degli Stati Uniti”, seguono gli applausi.