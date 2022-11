Dubai, grattacielo di 35 piani in fiamme a due passi dall'iconico Burj Khalifa

Un incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino in un grattacielo di 35 piani a Dubai, nei pressi dell'edificio più alto del mondo: il Burj Khalifa. Al momento non è chiaro se ci siano feriti. Il rogo nel condominio, spento in queste ore, ha lasciato delle macchie nere visibili lungo la facciata e una scia di polemiche. Questo perché negli ultimi anni ci sono stati una serie di incendi che hanno interessato i grattacieli di Dubai. L'ennesima tragedia, tra l'altro avvenuta a poca distanza dal celebre Burj Khalifa, ha riportato in auge le domande sulla sicurezza dei rivestimenti e di altri materiali utilizzati nel Paese.