Elon Musk: "Lavoro dalla mattina alla sera, sette giorni su sette"

L'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, lavora "dalla mattina alla sera, sette giorni su sette": lo ha raccontato lui stesso, partecipando in collegamento video al Business 20 Forum, un evento collaterale del vertice del G20 che comincia domani a Bali. "Lavoro al limite delle mie capacità, dalla mattina alla sera, sette giorni su sette", ha detto Musk, rispondendo a una domanda su come affronta i problemi di Tesla considerando le difficoltà nelle catene di approvvigionamento. "Ho troppo lavoro da fare, questo è certo". Musk è amministratore delegato di Twitter oltreché di Tesla, gestisce la società SpaceX, la startup di chip cerebrali Neuralink e la società di scavo tunnel per il trasporto cittadino, The Boring Company.