Ex conduttore Bbc e deputato a Westminster: “Questo è il Parlamento più gay al mondo”

L'ex conduttore televisivo e deputato John Nicolson ha ricevuto un corposo applauso quando il Parlamento dei giovani ha ascoltato le sue parole durante l'evento annuale: “Questo è il Parlamento più gay al mondo”. Forte del suo coming out, il parlamentare del Partito Nazionale si è detto “incredibilmente sorpreso” dalla reazione dei 250 presenti. “Se da bambino mi avessero detto che avrei parlato alla Camera dei Comuni del mio coming out, non ci avrei mai creduto”. “È stato edificante”, ha continuato dicendo “Sono stato il primo presentatore della BBC One a dichiararsi gay, il che ha causato orrore e la notizia è finita in prima pagina su tutti i tabloid. Ora siedo qui e questi scranni sono così gay, abbiamo reso Westminster il Parlamento più gay al mondo”.