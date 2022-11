Curcio: "Più del 94% dei nostri Comuni soggetti a frana. Si parla di sicurezza solo dopo tragedie"

“Dobbiamo prendere atto che il territorio è fragile – ha dichiarato Fabrizio Curcio – noi abbiamo più del 94% dei nostri Comuni soggetti a frana. Hanno erosione costiera e rischio alluvione, con un’esposizione di popolazione elevatissima. E parliamo solo di rischio idrogeologico. Abbiamo più di 620mila frane censite, cioè conosciute. Abbiamo un territorio ampiamente sismico, in alcune aree e Regioni tutti i Comuni sono classificati con importanza sismica di rilievo. Dobbiamo prendere atto che la bellezza del nostro territorio viene scontata con la fragilità. Consapevolezza è il primo punto, che deve essere istituzionale in primo luogo – ha continuato Curcio – con la gestione e le risorse sul dissesto, le attività di prevenzione in generale e poi come cittadini trovare il modo di essere più presenti e spingerli di più anche nella sensibilizzazione della politica, la politica raccoglie l’esigenza del cittadino”.

E poi con un po' di rammarico il Capo della Protezione civile intervistato da Fazio ha detto: “Riesco a parlare di prevenzione solo durante le emergenze, è drammatico a tutti i livelli, oggi siamo qui a parlarne perché purtroppo c'è una tragedia”.

“Dobbiamo ampliare il tema della discussione anche quando non siamo in un evento drammatico: la prevenzione non strutturale, la cultura di protezione civile, la consapevolezza, la formazione, i corretti comportamenti su cui il Dipartimento sta investendo molto, ma poi c'è anche la prevenzione strutturale, ci sono cose che non si possono ottenere se non con questa”.

E a proposito di sisma: "Dobbiamo mettere in sicurezza le infrastrutture, il comportamento ci può aiutare, ma è evidente che non è sufficiente".